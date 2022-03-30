Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Belediyesince 1 Nisan Cuma gerçekleştirilecek "Fatih'te Genç Projeler" programına katılacak.

Program kapsamında birçok projenin açılışını gerçekleştirecek olan Erdoğan, 10 ay önce hizmete giren ve bugüne kadar 400 binin üzerinde öğrencinin istifade ettiği Fatih Merkez Kütüphanesinin resmi açılışını yapacak.

400 kişi kapasiteli kütüphanede 50 bin kitap bulunuyor

Fatih Belediye binasında 4 bin metrekare alanda oluşturulan, 50 bin kitabın bulunduğu kütüphane, 400 kişi ile İstanbul'un oturma kapasitesi bakımından en büyük kütüphanelerinin başında geliyor.

Öğrencilerin, yoğun ilgi nedeniyle yer bulmakta zorlandığı kütüphanede, üniversitedeki gibi oluşturulan amfi ortamında verimli bir ders çalışma ortamı sağlanıyor. Özellikle üniversite hazırlık ve üniversitede okuyan öğrencilerin tercih ettiği kütüphane, 24 saat hizmet veriyor. Kütüphanede, ikramlıklar ve bazı saatlerde çorba da ücretsiz dağıtılıyor.

Kütüphanedeki 400 kişilik oturma kapasitesi kimi zaman dolarken, yoğunluk oluşturan gençler, çalışma ortamından yararlanmak için bazen sıra bekliyor.

İlçedeki 13'üncü kütüphane

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, ilçede Merkez Kütüphanesinin de aralarında bulunduğu bazı projelerin açılışının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gençliğinde eğitim aldığı Fatih'i iyi bildiğini belirten Turan, açılışta kütüphaneden yararlanan gençlerin de yer alacağını söyledi.

Fatih'te belediyeye ait kütüphanelerin hikayesinin yaklaşık 2 yıl önce başladığını anlatan Turan, ilk kütüphanenin iki yıl önce açıldığını, Fatih Merkez Kütüphanesinin 13'üncü kütüphane olduğunu dile getirdi. Turan, 11 kütüphanenin yetişkinler, 2 kütüphanenin ise çocuklar için olduğunu dile getirdi.

Merkez Kütüphanesinin geçen sene mayısta hizmete girdiğini belirten Turan, bugüne kadar kütüphaneleri kullanabilmeleri için gençlere verilen Suriçi Kart sayısının 68 bine ulaştığını kaydetti.

Turan, herkesin "kuşak tartışması" yaptığı dönemde gençlerin kendilerine kütüphaneler vesilesiyle sunulan fırsatı iyi değerlendirdiğini ve müthiş bir başarı hikayesi ortaya koyduklarına dikkati çekti.

"Gençler için fırsat eşitliği sağlıyor"

Kütüphaneleri "bilginin merkezi" olarak tanımlayan Turan, "Çağdaş dönemde kütüphaneler, aynı zamanda insanların hem kitap alışverişi hem okuma yaptığı hem de çalıştığı yer. Bu manada da kütüphaneler bir fırsat eşitliği projesi. Ne demek fırsat eşitliği? Sadece Fatih'te evlerin yüzde 80'i 2+1 ve daha düşük evler. Dolayısıyla bir evde iki ya da üç çocuğun olduğu düşünülürse, bu imkana ulaşma şansı her gencin yok. Bu kütüphaneler gençler arasındaki fırsat eşitliğini sağlayan mekanlar." ifadelerini kullandı.

Kütüphanelerin aynı zamanda kaliteli bir sosyalleşme alanı olduğunu aktaran Turan, "Bana sorsanız bu gençler niye kütüphaneye geliyorlar? Herhalde ayrılmaz iki parça olarak şunu söyleyebilirim: Bir, fırsat eşitliği için geliyorlar; iki, kaliteli bir sosyalleşme alanı olarak görüyorlar." dedi.

Her gün kütüphaneye 2 bin kadar öğrenci, belediyeye 800 vatandaş giriyor

Merkez Kütüphanesi, belediye binası içinde hiçbir çalışanı başka binaya göndermeden ya da yer kiralamadan oluşturduklarının altını çizen Turan, şunları söyledi:

"Altta yaklaşık 4 bin metrekarelik bu alanı elde ettik. Fatih Belediyesine günde maksimum günde hizmet almak için 800 vatandaş giriyor. Bunun yanı sıra her gün istisnasız 2 bine yakın genç belediye binasındaki kütüphaneye gelerek hizmet alıyor. Toplamda bu binadan geçmişte 600 ila 800 kişi hizmet alırken, bugün bu binayı 2 bin 500-3 bin kişinin hizmet aldığı bir binaya çevirdik."

Turan, 7/24 açık Merkez Kütüphanesindeki ikramların ve imkanların ücretsiz sunulduğunu sözlerine ekledi.