Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 15:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Minibüste "maskesiz ve mesafesiz" eğlence
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Sultangazi’de tam kapanma kurallarını ihlal eden bir grup genç, yolcu minibüsünde müzik eşliğinde eğlendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sultangazi'de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kurallarını ihlal eden bir grup genç, yolcu minibüsünde müzik eşliğinde eğlendi.
Sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayan grup, seyir halindeki minibüste müzik açarak oynadı.
O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden gençler, sosyal medya hesaplarında da paylaştı.
Kuralları ihlal edip parkta doğum günü kutladılar
Kaydedilen bir başka görüntüde ise, İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan parkta toplanan bir grup, doğum günü kutlaması yaptı.
Tam kapanma kurallarını ihlal eden gruptakilerin sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, maske takmadıkları görüldü.
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