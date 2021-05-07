Yeni Mahalle'de ikamet eden İmoş Mete, görevlileri arayarak evinde kullanmadığı sobanın kaldırılması ve temizlik yapılması için talepte bulundu.

Kısa sürede Mete'nin evine giden 3 kişilik ekip, evde bulunan sobayı depoya kaldırarak, ihtiyaçlarını karşıladı.

Yaşlı kadın da ekiplere yardımlarından dolayı teşekkür etti.