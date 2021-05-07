Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 14:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan İmoş teyzeye bahar temizliği
Tunceli'de, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, 82 yaşındaki İmoş Mete'nin evinde bahar temizliği yaptı. O anları Tunceli Valiliği sosyal medya hesabından paylaştı.
Yeni Mahalle'de ikamet eden İmoş Mete, görevlileri arayarak evinde kullanmadığı sobanın kaldırılması ve temizlik yapılması için talepte bulundu.
Kısa sürede Mete'nin evine giden 3 kişilik ekip, evde bulunan sobayı depoya kaldırarak, ihtiyaçlarını karşıladı.
Yaşlı kadın da ekiplere yardımlarından dolayı teşekkür etti.
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