Teknolojik gelişmeler hayatın her alanını kolaylaştırdı. Bir çok gündelik işimizi artık dijital ortamda kolaylıkla halledebiliyoruz. Öyle ki, bir zamanlar aklımızdan geçen bir aracı bulabilmek için ciddi bir efor harcamamız gerekiyordu.

Alım satım için doğru adres oto pazarlarıydı

Galeriler ve hafta sonları bir çok ilde kurulan 2. el araç pazarları çok sayıda aracı bir arada görebildiğimiz seçme şansının yüksek olduğu ortamlardı.

[1981 yılında Ankara'da Gençlik Parkı'nın karşısında kurulan otomobil pazarı. Fotoğraf: Depophotos]

Tabii ki, onca model, renk, marka ve fiyat arasından bize cazip gelecek aracı bulabilmek için sabahın erken saatlerinden muhtemelen öğle, hatta akşam üstü saatlerine kadar pazarda adım adım dolaşmak gerekiyordu.

Ekspertiz işini sanayilerdeki oto tamir ustaları üstleniyordu

Beğenilen araç için hemen orada araç sahibinden bilgiler alınır pazarlıklar yapılırdı. Şöyle alıcı gözle bir incelenir, varsa tanıdık bir ustaya son bir kontrol için gösterilirdi.

Çayınızı, kahvenizi yanınıza alın hazırsınız

Günümüzde artık bu kadar yorulmaya, sıcağa veya soğuğa katlanmaya gerek kalmadı. Tüm gününüzü de araç aramaya ayırmanız gerekmiyor. İnternete bağlanabilen herhangi bir cihaz yanında çay veya kahve eşliğinde kısa zamanda daha çok alternatif incelenebiliyor.

İlginizi çekmeyen araçları filtreler aracılığı ile aramalardan çıkararak, renk, marka, model ve istediğiniz fiyat aralığında almak istediğiniz aracı dakikalar içinde bulup sahibi ile iletişime geçebiliyorsunuz.

Detaylı kontrol ile içiniz rahat

Artık yanınızda ustanızı da gezdirmenize de gerek kalmadı, oto ekspertiz firmaları son adımda almak istediğiniz aracı tepeden tırnağa kontrol ediyor. Kontroller sonucu ise sunduğu rapor ile almak istediğiniz araç ile ilgili aklınızdaki tüm soru işaretlerini de ortadan kaldırıyor.

Sonrasında geriye ne mi kalıyor? Sadece notere gidip 10 dakikanızı ayırmak.