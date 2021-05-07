Yarın pazar yerleri açık olacak
İçişleri Bakanlığı'nın 'Pazar Yerleri' genelgesine göre yarın 10.00-17.00 saatleri arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak.
Tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek.
Her ürün satılamayacak
Pazar yerlerinde temizlik, giyim, züccaciye ve oyuncak gibi ürünler satılamayacak
Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda özellikle köylülerin ürünleri olmak üzere sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilecek. Temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek.
Pazar yerlerine kontrolsüz giriş çıkışlar engellenecek
Pazar yerlerine kontrollü giriş/çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş/çıkışlar engellenecek.
Tezgahlar arası en az 3 metre olacak
Bu alanlarda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtildiği üzere, sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak.
Pazarcılar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Pazar yerlerinde satış yapacak pazarcılar, ilgili meslek odası tarafından düzenlenen "Mesleki Faaliyet Belgesi" ile "Ticari Araç Görevlendirme Belgesi"ni ibraz etmek ve güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
İstanbul'da hangi pazarlar kurulacak?
İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'ndan alınan bilgiye göre yarın açık olacak pazarlar şöyle:
Arnavutköy
Hadımköy Toki 4.Etap Pazartesi Pazarı
Arnavutköy (İslambey Mahallesi) Pazartesi Pazarı
Haraççı Pazartesi Pazarı
Arnavutköy Salı Pazarı
Taşoluk Salı Pazarı
İmrahor Mahallesi Çarşamba Pazarı
Bolluca Çarşamba Pazarı
Hadımköy Çarşamba Pazarı
Arnavutköy (Nene Hatun Mahallesi) Çarşamba Pazarı
Taşoluk Toki Perşembe Pazarı
Arnavutköy Perşembe Pazarı
Haraççı Cuma Pazarı
Boğazköy Cuma Pazarı
Bolluca Cumartesi Pazarı
Durusu Cumartesi Pazarı
Hadımköy Cumartesi Pazarı
Deliklikaya Cumartesi Pazarı
Arnavutköy Cumartesi Pazarı
Boğazköy Pazar Pazarı
Hadımköy Ömerli Pazar Pazarı
Arnavutköy Pazar Pazarı
Ataşehir
Yenişehir Cumartesi Pazarı
Örnek Pazar Pazarı
Küçükbakkalköy Pazar Pazarı
Avcılar
Firüzköy Pazartesi Pazarı
Üniversite Salı Pazarı
Merkez Çarşamba Pazarı
Gümüşpala Perşembe Pazarı
Yeşilkent Perşembe Pazarı
Tahtakale Perşembe Pazarı
M.K.Paşa Cuma Pazarı
Ambarlı Siteler Cumartesi Pazarı
Cihangir (İgs) Cumartesi Pazarı
Firüzköy Cumartesi Pazarı
Denizköşkler (Şükrü Bey) Pazar Pazarı
Yeşilkent Pazar Pazarı
Bahçelievler
Kocasinan (Üçevler) Çarşamba Pazarı
Kocasinan Cuma Pazarı
Yenibosna Cumartesi Pazarı
Zafer Mahallesi Pazar Pazarı
Şirinevler Pazar Pazarı
Bağcılar
Fevziçakmak Çarşamba Pazarı
Çınar Mahallesi Perşembe Pazarı
Demirkapı Cuma Pazarı
Yıldıztepe Cuma Pazarı
Evren Cumartesi Pazarı
Yüzyıl Cumartesi Pazarı
Göztepe Cumartesi Pazarı
Barbaros Cumartesi Pazarı
Yavuzselim Cumartesi Pazarı
Güneşli Pazar Pazarı
Bakırköy
Osmaniye Salı Pazarı
Yeşilköy Çarşamba Pazarı
Yenimahalle Perşembe Pazarı
Çırpıcı Cumartesi Pazarı
Şenlikköy Pazar Pazarı
Başakşehir
Kayaşehir Pazartesi Pazarı
Güvercintepe Pazartesi Pazarı
Bahçeşehir (Pazartürk) Salı Pazarı
Şahintepe Salı Pazarı
Güvercintepe Çarşamba Pazarı
Başakşehir Perşembe Pazarı
Ziya Gökalp Cuma Pazarı
Kayaşehir Cuma Pazarı
Merkez Cumartesi Pazarı
Bahçeşehir Cumartesi Pazarı
Bayrampaşa
Bereç - Cicoz Yolu Pazartesi Pazarı
Kocatepe Mega Center Çarşamba Pazarı
Altıntepsi Perşembe Pazarı
Yıldırım Cuma Pazarı
Kocatepe Mega Center Cumartesi Pazarı
Beşiktaş
Arnavutköy Salı Pazarı
Levent Salı Pazarı
Ortaköy Çarşamba Pazarı
Ulus Perşembe Pazarı
Dikilitaş Perşembe Pazarı
Cumartesi Cumartesi Pazarı
Beykoz
Paşabahçe Pazartesi Pazarı
Paşabahçe Perşembe Pazarı
Kavacık Dörtyol Cuma Pazarı
Çavuşpaşa Pazar Pazarı
Beylikdüzü
İhlas Marmara Salı Pazarı
Beylik Pazar Pazarı
Yakuplu Perşembe Pazarı
Gürpınar Cuma Pazarı
Organik Pazar Cumartesi Pazarı
Yakuplu Pazar Pazar Pazarı
Kavaklı Pazar Pazarı
Beyoğlu
Arabacılar Pazartesi Pazarı
Kulaksız Salı Pazarı
Kalaycıbahçe Çarşamba Pazarı
Piyale Paşa Perşembe Pazarı
Bademlik Perşembe Pazarı
Kasım Paşa Cuma Pazarı
Örnektepe Cumartesi Pazarı
Yenişehir (Dolapdere) Pazar Pazarı
Çıksalın Pazar Pazarı
Büyükçekmece
Tepecik Pazartesi Pazarı
Dizdariye Salı Pazarı
Güzelce Çarşamba Pazarı
Muratçeşme Çarşamba Pazarı
Türkoba Perşembe Pazarı
Tepecik Perşembe Pazarı
Pazaroba (Mimaroba) Cuma Pazarı
Kumburgaz Cuma Pazarı
Büyükçekmece (Fatih Kemerdere) Cumartesi Pazarı
Mimarsinan Cumartesi Pazarı
Çakmaklı Cumartesi Pazarı
Celaliye-Kamiloba Cumartesi Pazarı
Çatalca
Merkez Perşembe Pazarı
Çekmeköy
Ömerli Pazartesi Pazarı
Taşdelen Salı Mehmet Akif Mahallesi Salı Pazarı
Taşdelen Salı Soğukpınar Mahallesi Salı Pazarı
Çekmeköy Kapalı Ulus Cumartesi Pazarı
Esenler
Kazım Karabekir Pazartesi Pazarı
Havaalanı Mahallesi Salı Pazarı
M.Sinan Mahallesi (Fevzi Çakmak) Salı Pazarı
Nine Hatun (Üçyüzlü) Çarşamba Pazarı
Kemer (Fevzi Çakmak) Çarşamba Pazarı
Turgut Reis Mahallesi (Tepe) Perşembe Pazarı
Tuna (Karabayır) Cuma Pazarı
Fatih Mahallesi (Üçyüzlü) Cuma Pazarı
Menderes Mahallesi Cumartesi Pazarı
Namık Kemal Cumartesi Pazarı
Oruç Reis Pazar Pazarı
Havaalanı Pazar Pazarı
Esenyurt
Yenikent Kapalı Çarşamba Pazarı
Yunus Emre Akçaburgaz Kapalı Perşembe Pazarı
İncirtepe Açık Perşembe Pazarı
Talatpaşa Kapalı Cuma Pazarı
Kıraç Açık Cuma Pazarı
Orhangazi Açık Cuma Pazarı
Beygah Kapalı Cumartesi Pazarı
Örnek Açık Cumartesi Pazarı
Mehterçeşme Açık Pazar Pazarı
Eyüp
Yeşilpınar Pazartesi Pazarı
Silahtar Salı Pazarı
Kemerburgaz Salı Pazarı
Topçular Salı Pazarı
Karadolap Çarşamba Pazarı
Rami Perşembe Pazarı
Göktürk Perşembe Pazarı
Esentepe Perşembe Pazarı
Otakçılar Perşembe Pazarı
İslambey Cuma Pazarı
Parseller (Çırçır) Cuma Pazarı
Yeşilpınar Cumartesi Pazarı
Güzeltepe Cumartesi Pazarı
Defterdar Cumartesi Pazarı
Alibeyköy Pazar Pazarı
Akşemsettin Pazar Pazarı
Fatih
Unkapanı Pazartesi Pazarı
Karagümrük Pazartesi Pazarı
Şehremini Salı Pazarı
Kocamustafapaşa Cumartesi Pazarı
Gaziosmanpaşa
Yeni Mahalle (Paşa Mahallesi) Pazartesi Pazarı
500 Evler Salı Pazarı
Karayolları Salı Pazarı
Bağlarbaşı Çarşamba Pazarı
Barboros Hayrettin Paşa Mahallesi Perşembe Pazarı
Kazım Karabekir Mahallesi Perşembe Pazarı
Karlıtepe - Yaylabaşı Cuma Pazarı
Küçükköy Cumartesi Pazarı
Karadeniz Mahallesi Pazar Pazarı
Dörtyol Pazar Pazarı
Güngören
Camlıkahve (Mareşal Çakmak) Pazartesi Pazarı
Gençosman Pazartesi Pazarı
Gençosman Salı Pazarı
Haznedar Merkez Perşembe Pazarı
Merkez Cuma Pazarı
Tozkoparan Cumartesi Pazarı
Merter Pazar Pazarı
Güneştepe Pazar Pazarı
Kadıköy
Göztepe Pazartesi Pazarı
Acıbadem Perşembe Pazarı
Erenköy Perşembe Pazarı
Kadıköy Kapalı Cuma Pazarı
Fikirtepe Cuma Pazarı
Sahrayıcedit Cumartesi Pazarı
Kağıthane
Gürsel Pazartesi Pazarı
Çeliktepe Pazartesi Pazarı
Hamidiye Pazartesi Pazarı
Nurtepe Çarşamba Pazarı
Sanayi Mahallesi Perşembe Pazarı
Gazhane Cuma Pazarı
Gültepe Cuma Pazarı
Çağlayan Dere Cumartesi Pazarı
Seyrantepe Pazar Pazarı
Kartal
Hürriyet Salı Pazarı
Soğanlık Yenimahallesi Çarşamba Pazarı
Uğur Mumcu Cumartesi Pazarı
Çavuşoğlu Cumartesi Pazarı
Topselvi Pazar Pazarı
Küçükçekmece
Sögütlüçeşme Pazartesi Pazarı
İnönü Pazartesi Pazarı
Kanarya Mahallesi Pazartesi Pazarı
Bezirganbahçe Pazartesi Pazarı
İkitelli (Atatürk Mahallesi) Salı Pazarı
Yeşilova Salı Pazarı
Tevfikbey Çarşamba Pazarı
Halkalı Çarşamba Pazarı
Yarımburgaz Çarşamba Pazarı
Gültepe (Sultanmurat) Perşembe Pazarı
İkitelli (Atatürk Mahallesi) Perşembe Pazarı
Kanarya Perşembe Pazarı
Çamlıkaltı (Halkalı) Perşembe Pazarı
Fatih Cuma Pazarı
M.Akif Cuma Pazarı
Halkalı Merkez Cumartesi Pazarı
Sultanmurat (Fevzi Çakmak) Cumartesi Pazarı
İnönü Cumartesi Pazarı
Organik Pazar Pazarı
Yeni Mahallesi (Tepeüstü) Pazar Pazarı
Atatürk Pazar Pazar Pazarı
Maltepe
Yüzevler Bağlarbaşı Çarşamba Pazarı
Gülensu Çarşamba Pazarı
Küçükyalı Perşembe Pazarı
Aydınevler Cumartesi Pazarı
Zümrütevler Cumartesi Pazarı
Esenkent Cumartesi Pazarı
Fındıklı Pazar Pazarı
Pendik
Esenyalı Pazartesi Pazarı
450 Konutlar Pazartesi Pazarı
Pendik Cumartesi Pazarı
Güllü Bağlar Cumartesi Pazarı
Aydos Cumartesi Pazarı
Kavakpınar Pazar Pazarı
Sancaktepe
Veysel Karani Salı Pazarı
Akpınar Salı Pazarı
Yenidoğan Çarşamba Pazarı
Eyüp Sultan Cuma Pazarı
Uysal Cumartesi Pazarı
Sarıyer
Demirciköy Pazartesi Pazarı
Reşitpaşa Salı Pazarı
Kozdere Ptt Evleri Salı Pazarı
Bahçeköy Kemer Salı Pazarı
Zekeriyaköy Salı Pazarı
Sarıyer Merkez Çarşamba Pazarı
Bahçeköy Çarşamba Pazarı
Ayazağa Merkez Çarşamba Pazarı
Ömürtepe Perşembe Pazarı
Koru Perşembe Pazarı
Çayırbaşı Cuma Pazarı
Yeniköy Cuma Pazarı
Kilyos Cuma Pazarı
İstinye Dereiçi Cumartesi Pazarı
Rumeli Hisarüstü Cumartesi Pazarı
Rumeli Kavak Cumartesi Pazarı
Kasapçayırı Cumartesi Pazarı
Fsm Mahallesi Pazar Pazarı
Bağlar Mevkii Pazar Pazarı
Ayazağa Yeşiltepe Pazar Pazarı
Uskumruköy Pazar Pazarı
Kocataş Pazar Pazarı
Silivri
Pazartesi Pazartesi Pazarı
B.Çavuşlu Salı Pazarı
Gümüşyaka Modern Kapalı Çarşamba Pazarı
Ortaköy Çarşamba Pazarı
Değirmenköy Çarşamba Pazarı
Perşembe Perşembe Pazarı
Silivri Merkez (Ali Paşa Caddesi) Cuma Pazarı
Kavaklı Cuma Pazarı
Çanta Cumartesi Pazarı
Selimpaşa Pazar Pazarı
Sultanbeyli
Ahmet Yesevi Mahallesi Pazartesi Pazarı
Necip Fazıl Mahallesi Salı Pazarı
Mehmet Akif Mahallesi Çarşamba Pazarı
Akşemsettin Mahallesi Çarşamba Pazarı
Yavuz Selim Mahallesi Perşembe Pazarı
Hasanpaşa Mahallesi Cuma Pazarı
Battalgazi Mahallesi Cumartesi Pazarı
Mecidiye Mahallesi Pazar Pazarı
Sultangazi
Cebeci Mh. Pazartesi Pazarı
Habipler Mh Pazartesi Pazarı
Gazi Mahallesi Salı Pazarı
Sultançiftliği (Uğur Mumcu) Salı Pazarı
Uğurmumcu Mahallesi Çarşamba Pazarı
Gazi Mahallesi Perşembe Pazarı
Esentepe Mahallesi Perşembe Pazarı
Cebeci Mahallesi Cuma Pazarı
Cumhuriyet Mahallesi Cuma Pazarı
Yayla Mahallesi Cumartesi Pazarı
50.Yıl Mahallesi Cumartesi Pazarı
Malkoçoğlu Mahallesi Cumartesi Pazarı
Gazi Mahallesi Cumartesi Pazarı
İsmetpaşa Mahallesi Pazar Pazarı
Zübeydehanım Pazar Pazarı
Şişli
Feriköy (Lalaşahin) Pazartesi Pazarı
Okmeydanı Salı Pazarı
Cin Deresi Çarşamba Pazarı
Fulya Çarşamba Pazarı
Feriköy Lalaşahin Perşembe Pazarı
Feriköy Lalaşahin Tekstil Cuma Pazarı
Kuştepe Cumartesi Pazarı
Feriköy Lalaşahin Organik Cumartesi Pazarı
Halide Edip Cumartesi Pazarı
Feriköy Lalaşahin Antika Pazar Pazarı
Mecidiyeköy Pazar Pazarı
Tuzla
İstasyon Pazartesi Pazarı
Aydınlı Salı Pazarı
Aydıntepe Çarşamba Pazarı
Yayla Perşembe Pazarı
Şifa Mahallesi Perşembe Pazarı
Evliya Çelebi Cumartesi Pazarı
Konaşlı Pazar Pazarı
Tuzla Merkez Pazar Pazarı
Ümraniye
Hekimbaşı Pazartesi Pazarı
Acısu Pazartesi Pazarı
Çamgaz Pazartesi Pazarı
Esenkent Salı Pazarı
İnkılap Salı Pazarı
Ihlamurkuyu Çarşamba Pazarı
Kemerdere Çarşamba Pazarı
Tatlısu Çarşamba Pazarı
Ademyavuz Perşembe Pazarı
Armağanevler Perşembe Pazarı
Kazım Karabekir Cuma Pazarı
Esenşehir Cuma Pazarı
Çakmak Cuma Pazarı
Ümraniye Merkez Cumartesi Pazarı
Kocatepe Cumartesi Pazarı
Atakent Pazar Pazarı
Dudullu Pazar Pazarı
Üsküdar
Çengelköy Pazartesi Pazarı
Küplüce Salı Pazarı
Bulgurlu Perşembe Pazarı
Yavuztürk Cuma Pazarı
Bahçelievler Cuma Pazarı
Kısıklı Cuma Pazarı
Üsküdar Merkez Cuma Pazarı
Ünalan Cumartesi Pazarı
Kirazlıtepe Cumartesi Pazarı
Zeytinburnu
Gökalp Mahallesi Salı Pazarı
Veliefendi Mahallesi Çarşamba Pazarı
Merkezefendi Mahallesi Cumartesi Pazarı
Sümer Mahallesi Pazar Pazarı
- 12:50
- 12:31
- 12:51
- 12:28
- 12:19