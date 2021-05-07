Van’ın Erciş ilçesindeki Deli Çay'ın bulunduğu alanda her yıl yerli ve yabancı binlerce kişinin zorlu yolculuğa tanıklık ettiği balık bendindeki göç, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle sessiz ve seyircisiz gerçekleşti.

Van Gölü´ndeki tek balık türü olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor.

Bu yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen inci kefalinin, kaçak avlanan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için ilgili kurumlar ve güvenlik güçlerince göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında önlem alınıyor.

Balık bendi sorumlusu Necip Yiğit, havaların geç ısınmasından dolayı bu yıl göçün de geç başladığını belirterek, “Geçen yılda olduğu gibi pandamiden dolayı insanlar gelemiyor. İnşallah bayramdan sonra kısıtlamalar biter de misafirlerimizi burada hem ağırlamış oluruz hem de bu enfes göçü onlarda izlemiş olurlar” dedi.

