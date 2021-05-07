İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul Kaçakçılık Şube ekipleri yurt dışından sahte belge düzenlenerek getirilen 24 lüks araca el koydu. Araç sahipleri arasında ünlü isimlerin de olduğu öğrenildi. pic.twitter.com/R811Tox127 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 7, 2021

Piyasa değeri 40 milyon lira olan 24 lüks marka araçların, kişi ya da firmalar tarafından otomobillere ait, sahte fatura veya ÖTV ödeme belgesi düzenleyerek noterden onaylı hale getirip piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Kamuya zararı 27 milyon lira

Otomobillerden bazılarının uluslararası düzeyde aranan araçlar olduğu da belirlendi. İstanbul Merkezli düzenlenen operasyonlar kapsamında, ele geçirilen lüks araçların kamuya zararının ise 27 milyon lira olduğu öğrenildi.

Operasyonlarda ele geçirilen otomobiller İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.