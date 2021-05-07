Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkama dükkanında ruhsatsız silah satışı yapan kişilere operasyon düzenledi.

Söz konusu adrese yapılan operasyonda Ali K. ve Murat S. yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan aramada, çelik kasa içinde biri suikast silahı olan 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

