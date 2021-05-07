Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 09:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul’da yasa dışı silah satışı: 2 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Eyüpsultan’da ruhsatsız silah satışı yapıldığı belirlenen oto yıkama dükkanına düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkama dükkanında ruhsatsız silah satışı yapan kişilere operasyon düzenledi.
Söz konusu adrese yapılan operasyonda Ali K. ve Murat S. yakalanarak gözaltına alındı.
Olay yerinde yapılan aramada, çelik kasa içinde biri suikast silahı olan 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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