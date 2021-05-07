Oltuya Bağlı İriağaç Köyü sakinlerinden Zeki Akkurt’un üç gün önce doğan buzağısı hastalandı. Akkurt, buzağısını otomobilin bagajına koyarak hemen veterinere götürdü.

Bagajda buzağıya ilk müdahaleyi yapan veteriner hekim Mehmet Çalışkan, hayvanın ishale bağlı su kaybı yaşadığı için güçsüz duruma düştüğünü belirledi. Çalışkan, sahibinin bagajında buzağıya iğne yapıp, serum taktı.

Buzağının rahatsızlığının septisemi olduğunu belirten Çalışkan, hayvanın kan değerlerini düzelttiklerini söyledi.

Daha önce de bir buzağısını ishalden kaybettiğini belirten Zeki Akkurt, "Aynı hastalığa yakalanan üç buzağıyı çok şükür kurtardık. Mahallede rahatsızlanan buzağımı da aracımla veterinere getirdim. Veteriner hekim buzağımı ölümden kurtardı" dedi.

