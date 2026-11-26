Gürdağ'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreni için ikindi vakti Uncalı Kent Mezarlığı Camisi'ne getirildi.

Cenaze töreninde Gürdağ'ın annesi Naime, babası Süleyman ve eşi Alaksandra Gürdağ, gözyaşı döktü.

Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, milletvekilleri, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez, siyasi parti temsilcileri ile kurum amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Gürdağ'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Antalya Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.