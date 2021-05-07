İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, Gündoğdu Mahallesi Kanuni Bulvarı´nda ruhsatsız bir kıraathanede oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İş yerine giden ekipler, içeridekilerin kapıyı açmaması üzerine bir süre bekledi. Kapının açılmasıyla içeriye giren ekipler, bazı kişilerin lavabo ve tezgahın altına saklandığını tespit etti.

Ekipler, iskambil oynadıkları belirlenen 12 kişiye COVID-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 250´şer liradan 75 bin lira ceza kesti.

Sanayi sitesinde kumar oynayan 5 kişiye de 31 bin lira ceza kesildi

Öte yandan, Eski Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde de oyun oynandığı ihbarını değerlendiren ekipler, içeride 5 kişinin olduğunu belirledi.

İş yerinde okey oynadıkları tespit edilen 5 kişiye 6 bin 250'şer liradan 31 bin 250 lira ceza yazıldı.

