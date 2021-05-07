Bahçede oyun oynarken polisi gören çocuklar, arabanın yanına saklanıp, gizlenmeye çalıştı. Saklandıkları yerde de dakikalarca bekledi.

Gülümseten bu an kısıtlamanın olduğu Sinop'ta bir site sakini tarafından kaydedildi.

Polisten saklanan 3 çocuk emniyet müdürlüğünde ağırlandı

Çocukların polisten saklandığı fotoğraflar sosyal medyada hızla yayıldı. Sinop polisi de Elif, Melis ve Elvin'in gönlünü almak için harekete geçti.

Üç çocuk, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin'in makam odasında ağırlandı. Çocuklara, oyuncakların yanı sıra saklandıkları o anın fotoğrafı çerçeveletilip hediye edildi.

Ziyaretin ardından çocuklar polis aracıyla evlerine bırakıldı.



