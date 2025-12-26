Çok Bulutlu 3.7ºC Ankara
Dünya
AA 26.12.2025 00:24

Gazze'de El-Avde Hastanesi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle sağlık hizmetleri durma noktasına geldi

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan El-Avde Hastanesi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle elektriklerin kesildiği ve sağlık hizmetinin durma noktasına geldiği belirtildi.

Gazze'de El-Avde Hastanesi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle sağlık hizmetleri durma noktasına geldi

Hastaneden edinilen bilgiye göre, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye yönelik ablukayı sürdürmesi nedeniyle hastanedeki yedek jeneratörlerin çalışması için gerekli yakıt tükendi.

Elektriklerin kesilmesi nedeniyle hastanenin pek çok biriminde hizmet durdu.

Hastaneyi işleten El-Avde Sağlık ve Toplum Derneği tüm branşlarda planlanmış ameliyatları askıya almak zorunda kaldı.

Dernek, hayati önem taşıyan hizmetlerin asgari düzeyde sürdürülebilmesi için sadece acil servis ve kadın doğum bölümlerinde tıbbi hizmetleri sürdürme kararı aldı.

Bu durumun özellikle acil cerrahi müdahale ve uzman tıbbi bakıma ihtiyaç duyan hastalar için ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

Hastane, bugün yaptığı açıklamada mevcut yakıt stoklarının kritik seviyeye düştüğünü ve bu nedenle bölgede sağlık hizmeti vermeyi durdurmak zorunda kalabileceklerini bildirmişti. 

