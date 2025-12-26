Çok Bulutlu 3.8ºC Ankara
Dünya
Forbes 26.12.2025 00:48

Gmail’de yeni dönem: Kullanıcılar artık e-posta adreslerini değiştirebilecek

Google, Gmail kullanıcılarına e-posta adreslerini değiştirme imkanı tanımaya hazırlanıyor. Ancak dijital dünyada heyecan yaratan bu yeni özellik, beraberinde siber saldırı olaylarının artacağı büyük bir güvenlik riskini de getiriyor.

Gmail’de yeni dönem: Kullanıcılar artık e-posta adreslerini değiştirebilecek

Yıllardır süregelen katı kurallarıyla bilinen Google, kullanıcılarını şaşırtacak devrim niteliğinde bir adım atmaya hazırlanıyor. Outlook ve Proton Mail gibi rakiplerinin aksine, Gmail kullanıcılarının mevcut e-posta adreslerini değiştirmesine bugüne kadar izin vermeyen teknoloji devi, bu tabuyu yıkıyor. Yakın zamanda sızan resmi destek belgelerine göre, artık kullanıcılar mevcuttaki "gmail.com" uzantılı adreslerini tamamen yeni bir isimle güncelleyebilecekler.

Bu yeni özellik, aslında Google’ın Hintçe hazırlanan bir destek belgesinin fark edilmesiyle gün yüzüne çıktı. Belgede yer alan ayrıntılara göre, kullanıcılara her 12 ayda bir kez olmak üzere, toplamda üç defa adres değiştirme hakkı tanınacak. En dikkat çekici nokta ise eski adreslerin kaybolmayacak olması; kullanıcılar hem eski hem de yeni adreslerine gelen e-postaları aynı kutuda görmeye devam edebilecekler. Bu durum, özellikle profesyonel hayatta isim değişikliğine giden veya gençlik yıllarında aldığı e-posta adresinden kurtulmak isteyenler için büyük bir kolaylık sunuyor.

Ancak bu gelişmenin karanlık bir yüzü de bulunuyor. Siber güvenlik uzmanları, bu tür büyük sistem değişikliklerinin dolandırıcılar için bulunmaz bir fırsat olduğu konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Özellikle "e-posta adresinizi değiştirmek için tıklayın" tarzındaki sahte bildirimlerin ve oltalama saldırılarının artması bekleniyor. Gmail adresinin aynı zamanda tüm Google servislerine giriş anahtarı olduğu düşünüldüğünde, kullanıcıların resmi kanallar dışındaki hiçbir bağlantıya itibar etmemesi büyük önem taşıyor. Google’ın bu özelliği tüm dünyada kademeli olarak devreye alması beklenirken, güvenliğini korumak isteyen kullanıcıların sabırla resmi güncellemeyi beklemesi tavsiye ediliyor.

