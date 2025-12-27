Ankara '2026 Yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti' ünvanını resmen aldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 9 Temmuz 2025'te gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda Ankara, 2026 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti olarak seçilmişti.

Bu kapsamda Kırgızistan'ın Manas kentinde düzenlenen Türk Dünyası Turizm Başkenti Kapanış ve Anahtar Teslim Töreni ile ünvanın Ankara'ya devri gerçekleştirildi.

Törende ünvanı simgeleyen sembolik anahtar, Manas Belediye Başkanı Ernisbek Ormokov tarafından Ankara Vali Yardımcısı İzzettin Sevgili ile Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya'ya teslim edildi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) tarafından yürütülen Türk Dünyası Turizm Başkenti Projesi, üye ülkeler arasında kültürel iş birliğini güçlendirmeyi, ortak mirası görünür kılmayı ve Türk dünyasının turizm potansiyelini uluslararası alanda tanıtmayı amaçlıyor.

2025 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti olan Manas'ta düzenlenen törene, TDT temsilcileri, Manas Belediyesi yöneticileri, Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda Türk ve Kırgız kültürünü yansıtan gösteriler sergilenirken, iki halk arasındaki tarihi ve manevi bağlara vurgu yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda, Ankara Valiliğince 2026 yılı boyunca Türk Dünyası Turizm Başkenti ünvanı kapsamında düzenlenecek faaliyetlere, kamu kurumları, yerel yönetimler, akademik çevreler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde destek verilecek.

Bu süreçte Ankara'nın Türk dünyası şehirleri arasında kültürel dayanışmayı ve turizm etkileşimini güçlendiren öncü merkez olacağı kaydedildi.