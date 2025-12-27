Bakan Uraloğlu, Hatay'da İskenderun-Antakya Otoyolu Projesi'ndeki çalışmaları inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Hatay'daki programı kapsamında İskenderun-Antakya Otoyolu Projesi'nin yürütüldüğü şantiyeyi ziyaret etti.

Yapımı süren otoyolun tünellerinde incelemede bulunan Uraloğlu, inşası devam eden 720 metre uzunluğundaki T1 tünelinde direksiyon başına geçti.

Uraloğlu, ziyaretin ardından gazetecilere, "Topboğazı Tünelleri"nin olduğu bölgede bulunduklarını söyledi.

İskenderun'u Hatay'a bağlayacak yaklaşık 20 kilometrelik hatta çalışmaların devam ettiğini aktaran Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Burada çift tüp iki tünelimiz var. Bir tanesi yaklaşık 720 metre, diğeri de 8 bin 500 metre civarında. 720 metre civarında olan iki tünelin kazı ve desteklemelerini bitirdik. Onların betonlama çalışmalarını yürütüyoruz. Diğer tünelde de arada 1200 metre de viyadük var ki bu, Türkiye'deki en uzun viyadüklerden biri olacak. Orada da altyapıdan çıktık, yol kiriş seviyesine geldi. Onları yapıyoruz. Diğer 8 bin 500 metre olan tünelde de 500 metre civarında ilerleme kat ettik."

"Herhangi bir risk almadan sağlam şekilde yolumuza devam ediyoruz"

Uraloğlu, Hatay'ın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilendiğini anımsatarak, zemin şartlarının zorlu olduğunu vurguladı.

Bunu dikkate alarak çalıştıklarına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Herhangi bir risk almadan sağlam şekilde yolumuza devam ediyoruz. Hemen arkamızdaki T1 tünelini bitirdik, T2 tünelinde de hızlıca devam ediyoruz. Hatay kamuoyumuz 'Bu ne zaman bitecek?' diye sorar ama tünelde biraz emin adımlarla gitmemiz gerekir. Birkaç sene sürecek olan bir proje ama yakından takip ediyoruz. Ne kadar hızlı yapılabilecekse o kadar hızlı yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte de inşallah Hataylı hemşehrilerimize bitiş tarihini de kabaca inşallah söylemiş oluruz."

Bakan Uraloğlu, Hatay'da devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi

Uraloğlu, Antakya ilçesi Büyükdalyan Mahallesi'nde farklı seviyeli kavşak ve deprem konutları yolları inşasının sürdüğü şantiyede incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Uraloğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'a yapacağı ziyaret öncesinde Bakanlığın çalışmalarını yerinde incelediklerini söyledi.

Bakan Uraloğlu, kentte gün boyu incelemelerde bulunduklarını belirterek, "Hatay Havalimanı'nı, Belen-Topboğazı Tünelleri'ni gezdik. İskenderun ile Hatay'ı otoyol standardında bağlayacak olan tünellerimizi gezdik. Tünelin bir tanesini bitirdik, beton işlerine devam ediyoruz. Hatay'ın içerisinde artık yeni bir imar planı var. İmar planı sil baştan düzenlendi." diye konuştu.

Hatay'da altyapısından üst yapısına farklı seviye kavşaklarıyla 7 bölgede çalışma yürüttüklerini vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Toplam 140 kilometrelik bir çalışma var deprem konutlarının bağlantısını sağlayan. Bugüne kadar 102 kilometrelik bölümünü bitirdik ve vatandaşımızın kullanımına açtık. Yeni teslim edilecek konutlarla beraber geri kalan yaklaşık 38 kilometreyi de önümüzdeki aylarda bitirerek orada herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermemiş olacağız. Bir taraftan İskenderun'dan Hatay'ı birbirini otoyolla bağlarken, hemen otoyolun bittiği yerde mevcut devlet yolunu oturduğumuz yerde de iki gidiş, iki geliş dört şerit olan mevcut yolu üç gidiş, üç geliş altı şeride çıkararak buradaki trafik hacmini, potansiyel trafik hacmini de yönetmiş olacağız."

Bakan Uraloğlu, farklı seviyelerdeki kavşaklarla ilgili çalışmaların da sürdüğünü ifade ederek, "İlk etapta düşündüğümüz 8 farklı seviyeli kavşak vardı. Hemen bir tanesi yanımızda bulunuyor. Bunların 6 tanesini de bitirdik, hizmete açtık. Önümüzdeki yılın ilk aylarında da diğer ikisini de bitirerek inşallah hizmete açmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok kıymetli bir projeyi hayata geçireceğiz"

Hatay'da hummalı bir çalışmanın olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Depremden sonraki süreçte birkaç yıl Hatay'a gelmeyen bir Hataylı hemşehrimiz veya bir vatandaşımız buraya geldiğinde gerçekten çok farklı bir Hatay'ı görecek ki artık görmeye başlamıştır. Toplu konutlarıyla, modern ulaşım sistemleriyle, otoyoluyla, Amanos Dağları'ndan yapacağımız 3 tüp hızlı demir yolu ve yine otoyol bağlantısıyla beraber sadece Hatay'ımıza, bölgemize, Türkiye'ye değil, Suriye'ye dahil Orta Doğu için de çok kıymetli bir projeyi hayata geçireceğiz. Bütün ekibimizle, milletvekillerimizle, çalışma arkadaşlarımızla beraber Hatay'a hizmet etmeye devam edeceğiz."

Bakan Uraloğlu, programları kapsamında üst geçit yapımının sürdüğü Habibi Neccar Kavşağı ile Defne ilçesindeki Deprem Konutları Yolları Projesi'nin yürütüldüğü şantiyeye de ziyarette bulundu.

Uraloğlu'na incelemesi sırasında AK Parti Hatay Milletvekilleri Kemal Karahan, Adem Yeşildal ve Abdulkadir Özel de eşlik etti.