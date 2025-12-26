Çok Bulutlu 3.4ºC Ankara
AA 26.12.2025 22:41

Şile Belediyesine yönelik soruşturmada 15 şüpheli tutuklandı

Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 5 şüphelinin tutuklandığı Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Şile Belediyesine yönelik soruşturmada 15 şüpheli tutuklandı
[Fotograf: AA]

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Suç örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılık, ifadeleri alınan şüphelilerden 15'ini tutuklama, 5'ini adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Gözaltına alınan diğer 2 şüpheli ise sağlık sorunları nedeniyle savcılıkça serbest bırakıldı.

Hakimlik, 15 zanlının tutuklanmasına, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.

Şile Belediyesine ikinci dalga operasyon: 22 gözaltı
Şile Belediyesine ikinci dalga operasyon: 22 gözaltı

22 şüpheli gözaltına alınmıştı

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 6 şüpheli, 10 Temmuz'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Kabadayı ile Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmıştı. Hakimlik, Aslı Kotan'ın ise imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Suç örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketleri incelendiğinde 22 şüphelinin daha soruşturmaya konu suçlara karıştıkları belirlenmişti.

Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheli, 23 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

İstanbul
