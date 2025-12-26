Berberde tıraş olan vatandaşa araba çarptı

Olay, Merkez Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, eğimli yolda hareket etmeye başladı. Vitesi boşta olduğu iddia edilen araç, yaklaşık 50 metre kontrolsüz şekilde kayarak cadde üzerindeki bir erkek kuaförüne daldı.

Dükkanın camlarını kırarak içeri giren otomobil, o esnada müşterisini tıraş etmekte olan berber Hasan Sancaktaroğlu ile koltukta oturan müşteri Abdil Çelik'e çarptı. İş yerinin adeta savaş alanına döndüğü kazada, berber ve müşterisi hafif şekilde yaralandı.

"Tıraş ederken bir anda araç içeri girdi"

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan iş yeri sahibi Hasan Sancaktaroğlu, yaşadıkları şoku, "Tıraş ederken bir anda araç dükkanın içine girdi. Sürücü el frenini çekmeyi unutmuş. Araç ayağıma çarptı, hafif ezildi. Müşterimin de ufak tefek ezikleri var ama çok şükür canımıza bir şey olmadı, mala geldi." sözleriyle anlattı.

"O an ne olduğunu anlayamadık"

Tıraş olmak için koltukta oturduğu sırada otomobilin çarpmasıyla savrulan müşteri Abdil Çelik ise, "Henüz yeni tıraşa başlamıştık, bir anda ses geldi. Araba dükkanın içinden çıktı. Koltuğa çarptı, bizi ileriye savurdu. O an ne olduğunu anlayamadık. Şoför yoktu, araç kendi kendine hareket etmiş." ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.