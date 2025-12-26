Esenyurt'ta otomobil boş arazideki göçüğe düştü

Battalgazi Mahallesi'nde, Haramidere Deresi'nin yanında araçların park edildiği boş alanda henüz bilinmeyen nedenle göçük oluştu.

Aynı alanda park edilen Cevdet Tuğrahan'a ait otomobil de kayan toprakla göçüğe düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı.

Dere kenarındaki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) koruma alanındaki araziye gelen görevliler inceleme yaptı.

"Üzerini gömün gitsin"

Otomobilin sahibi Cevdet Tuğrahan, basın mensuplarına, aracın daha önce 2 kere motor arızası yaptığını anlattı.

Tuğrahan, trafikte her gün aracına vurduklarını dile getirerek, "Araç nedeniyle çekmediğim çile kalmadı. Bu nedenle arabamı böyle görünce hiç üzülmedim, sevindim. Yapacak bir şey yok. İlk görünce kurtuldum diye sevindim." diye konuştu.

Sahip olduğu araçtan yana hiç yüzünün gülmediğini aktaran Turahan, otomobile işaret ederek, "Üzerini gömün gitsin." ifadesini kullandı.

Mahalle sakini Hakan Aktaş ise mahallede ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını dile getirerek, göçüklerin Konya’daki obruklar gibi sürekli genişlediğini söyledi.

Otomobilin göçükle oluşan çukura düşmesi cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.