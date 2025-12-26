Puslu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.12.2025 15:46

Esenyurt'ta otomobil boş arazideki göçüğe düştü

İstanbul Esenyurt'ta, boş arazide park halindeki otomobil boş arazide oluşan göçüğe düştü. Araç sahibi, "Araç nedeniyle çekmediğim çile kalmadı. Üzerini gömün gitsin" dedi.

Battalgazi Mahallesi'nde, Haramidere Deresi'nin yanında araçların park edildiği boş alanda henüz bilinmeyen nedenle göçük oluştu.

Aynı alanda park edilen Cevdet Tuğrahan'a ait otomobil de kayan toprakla göçüğe düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı.

Dere kenarındaki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) koruma alanındaki araziye gelen görevliler inceleme yaptı.

"Üzerini gömün gitsin"

Otomobilin sahibi Cevdet Tuğrahan, basın mensuplarına, aracın daha önce 2 kere motor arızası yaptığını anlattı.

Tuğrahan, trafikte her gün aracına vurduklarını dile getirerek, "Araç nedeniyle çekmediğim çile kalmadı. Bu nedenle arabamı böyle görünce hiç üzülmedim, sevindim. Yapacak bir şey yok. İlk görünce kurtuldum diye sevindim." diye konuştu.

Sahip olduğu araçtan yana hiç yüzünün gülmediğini aktaran Turahan, otomobile işaret ederek, "Üzerini gömün gitsin." ifadesini kullandı.

Mahalle sakini Hakan Aktaş ise mahallede ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını dile getirerek, göçüklerin Konya’daki obruklar gibi sürekli genişlediğini söyledi.

Otomobilin göçükle oluşan çukura düşmesi cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

ETİKETLER
İstanbul Obruk Trafik Kazası
Sıradaki Haber
13 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:45
Hatay Havalimanı'ndaki çalışmalar 2026 yılında tamamlanacak
16:42
e-Devlet yurt dışına açılıyor
16:40
2026 yenilenebilir enerjide rekor yılı olacak
16:22
Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Kılavuzu yayımlandı
16:20
Bazı mesleklerde mesleki yeterlilik belgesi zorunlu oldu
16:18
Rekabet Kurulu'ndan fide sektörüne soruşturma
Regaip Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi
Regaip Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi
FOTO FOKUS
İletişim Başkanı Duran: Millet olarak, gösterdiğimiz dayanışma ve yeniden inşa iradesi tarihe geçti
İletişim Başkanı Duran: Millet olarak, gösterdiğimiz dayanışma ve yeniden inşa iradesi tarihe geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ