13 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri ile Kocaeli'nin güneyinde, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Trabzon ve Giresun'un yükseklerinde kuvvetli, Rize ve Artvin'in yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Kar yağışlarının yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Bu gece saatlerinden itibaren Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop'un batısı ile Zonguldak ve Bartın'ın yüksek kesimlerinde de kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor.

Bölgede yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarının, pazar günü öğle saatlerinden sonra tekrar kuvvetleneceği tahmin ediliyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren ise Sivas, Yozgat'ın doğusu, Kayseri, Nevşehir'in doğusu, Niğde'nin güneyi ve doğusu ile Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde beklenen kuvvetli kar yağışının yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Yarın öğle saatlerinden itibaren de Diyarbakır'ın kuzeydoğusu (Kulp, Lice Hazro, Diyarbakır Şanlıurfa yolu Karacadağ mevkisi), Batman'ın kuzeyi (Kozluk, Sason), Siirt'in kuzey ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Yağışların pazar günü ilk saatlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır'ın yüksekleri, Ağrı, Kars ve akşam Van'da kuvvetli, Bingöl, Bitlis, Muş, akşam saatlerinden itibaren Hakkari, Şırnak'ın kuzey ve doğusunda yer yer yoğun kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

Kar yağışlarının bölgenin batısında yarın gece saatlerinde, doğusunda pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşların ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.