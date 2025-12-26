Bakan Kurum: Hatay'da acıyı paylaştığımız gibi sevinci de paylaşalım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antakya’nın kalbi Atatürk Caddesi ve Tarihi Meclis Binası çevresinde gerçekleştirilen CNN TÜRK canlı yayınında Özel Haberler Müdürü Fulya Öztürk’ün konuğu oldu. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Hatay’da düzenlenecek "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" programı öncesi kentte tamamlanan asrın inşa çalışmalarını Atatürk Caddesi'nde dolaşarak gösterdi.

Bölgede tamamlanan örnek bir dairede afet konutlarının özelliklerini anlattı:

"Meclis binasının yıkıldığı, Adalı Han'ın çöktüğü, tarihi PTT binamızın yerle bir olduğu yer burası. Belediye binamız yıkılmıştı. Müzemiz, Atatürk Anıtı'mız adeta yerle bir olmuştu. Aslında bu alan bütün Hataylıların hatıralarının olduğu, anılarının olduğu ama bir evden gelin gitti; ama bir eve gelin, damat olduğu, esnafından alışveriş yaptığı sokak burası. Aslında Hatay'ın kalbi burası. Allah'a şükürler ediyoruz ki Rabbim bize bu günleri gösterdi. Milletimizin mutluluğunu, huzurunu gördük."

"Hatay'ı adım adım, nakış nakış işledik"

Bakan Kurum, Hatay'ın tarihi anlamda çok özel bir şehir olduğunu ve bu nedenle alt yapısından üst yapısına kadar her şeye özen gösterdiklerini söyledi:

"Deprem sonrası bilim insanlarımızın da görüşlerini, fikirlerini alarak hareket ettik. Bu alüvyon bir zemin. Asi Nehri'nin hemen yanında olması sebebiyle buralarda zemin iyileştirmesi yapmak durumundaydık. Ve bütün bu binaların altında güçlendirme var, kazık imalatı var, zemin güçlendirmesi var. Vatandaşımız ilk günden beri bize inandı. O inancı boşa çıkarmamamız gerekiyordu. Burada devletimizin gücünü, kudretini hep birlikte göstermemiz gerekiyordu. Onları da ikna ederek, adım adım nakış nakış işleyerek bu hale geldi. Burada artık evlerimiz bitti, dükkanlarımız bitti."

"Hatay artık ayağa kalktı"

Bakan Kurum, Hatay’da 1500’e yakın yapının restorasyonunu yaptıklarını söyledi:

"Uzun Çarşı'yı ihya ettik. Kemalpaşa Caddesi'nde sağlı sollu tüm dükkanlarımızı açıyoruz. Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camisi'ni Konya Büyükşehir Belediyemiz restorasyonunu yaptı ve yarın inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte hizmete açılmış olacak. Cumhuriyet Caddesi açılıyor. 75'inci Yıl Bulvarı, Fatih Caddesi açılıyor. Kurtuluş Caddesi de çok güzel olacak. Oraya da Hatay'ın ışıklarını bir daha sönmemek üzere Sayın Cumhurbaşkanımız açacak. O Kurtuluş Caddesi yeniden aydınlanacak. Hatay yeniden aydınlanacak. 11 ilimiz yeniden aydınlanacak. İddiayla söylüyorum; artık şehir ayağa kalktı."

"Cumhurbaşkanımız 23 yıldır olduğu gibi yine milletimize sözünü tuttu."

Bakan Kurum, tamamlanan inşa seferberliği çalışmalarına rağmen bazı kesimler tarafından yapılan eleştirilerle ilgili soruya şu cevabı verdi:

"Biz 'Hatay yeniden ayağa kalkıyor' diye sosyal medyada yayınladığımızda eleştirenler oldu. 'Yapamazsınız, bitiremezsiniz, bitmedi, 10 yılda biter' diyenler oldu. Bugün geldiğimiz noktada ayağa kalktı. Evlerimiz, iş yerlerimiz bitti. Şimdi vatandaşlarımıza anahtarlarını teslim ediyor olacağız. Ben şunu iddia ediyorum; Türkiye'de böyle bir şehircilik anlayışıyla yapılmış, şehrin merkezinde hiçbir yer yok. Buralar bittiğinde, dünyanın en önemli buluşma mekanlarından biri olacak. O yüzden herkesi davet ediyorum, gelip görmek lazım. Biz 6 Şubat'tan beri buradayız. Buraya gelmeden, görmeden, buraya dokunmadan, buradaki vatandaşların acılarına ortak olmadan konuşmak çok kolay. Gelin, ara sokaklara da girin. Biten binamızı da görün. Bitmeyeni de görün. Yarın hak sahiplerinin tamamının kurasını çekeceğiz. Bu kolay bir söz değildi. Bu dünyada öyle herkesin verebileceği bir söz değildi. Sayın Cumhurbaşkanımız 23 yıldır olduğu gibi yine milletimize sözünü tuttu."

"Bugün 11 şehrimiz CHP'ye kalsaydı Ulu Cami gibi temel aşamasındaydı"

Bakan Kurum, deprem bölgesi üzerinden eleştiri yapan muhalefete seslendi:

"Bu hepimizin şehri. Ya bir dönüp aynaya baktığınızda 'Ben niye burada Hatay'ın ayağa kalkması adına bir iş yapmadım?' diye kendinizi sorgulamıyorsunuz? İşte Ulu Camii ortada. Ulu Camii hala temel aşamasında. Emin olun bugün 11 şehrimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalsaydı işte böyle enkaz halindeydi. Ulu Camii'de olduğu gibi maalesef daha temel aşamasındaydı. Hani bedava ev yapılacaktı? Hani buralara konutlar, iş yerleri yapılıp vatandaşımıza teslim edilecekti, neredesiniz? Niye yapmadınız? Dolayısıyla bu tartışmalar bizi hiçbir yere götürmez. Bize de bir fayda sağlamaz."

"Türkiye Cumhuriyeti devleti başarmıştır"

Bakan Kurum, tüm Türkiye'yi yarınki törene davet etti:

"Tüm Türkiye'yi buraya çağırıyoruz. Burada gelsinler, yapılanları görsünler. Devletimiz ne yapmış? Hatay nasıl ayağa kalkmış? Herkesin gelip görmesini istiyorum. Biz 6 Şubat sabahı burada 86 milyon birlikteydik. Bugün de birlikteyiz. Yarın da birlikte olacağız. O günden bugüne buraları gelip gördüğümüzde duygulanıyoruz, mutlu oluyoruz ve herkesin de bu mutluluğa ortak olmasını istiyoruz. Bu bizim acımız. Sevinç de bizim sevincimiz olsun. Nasıl o gün hep birlikte ağladıysak, bugün de hep birlikte sevinelim istiyoruz. Söz verdiğimiz gibi yarın yine depremzede kardeşlerimizin yanında olacağız. Bir Avrupa ülkesi büyüklüğünden bahsediyoruz. Bunu dünyada hiçbir devlet başaramaz. Bu kadar kısa zamanda Türkiye Cumhuriyeti devleti başarmıştır. Yarın söz verdiğimiz 455 bin konutumuzun anahtarlarını inşallah vatandaşlarımıza vereceğiz."