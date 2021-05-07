Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 15:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Elektrik direğine çarpıp devrilen tırın kaza anı kamerada
[Fotoğraf: DHA]
Mersin’in Erdemli ilçesinde sağanak sırasında kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp devrildi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Mersin’den Antalya yönüne giden süt tozu yüklü Ali T. yönetimindeki tır, sağanak sırasında kontrolden çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarparak arsaya devrildi.
Sürücü yara almadan kurtulurken, polis ekipleri ikinci bir kazanın yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alındı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Trafik Kazası
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