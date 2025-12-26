Çok Bulutlu 3.4ºC Ankara
Dünya
AA 26.12.2025 23:57

Suudi Arabistan: İsrail'in Somaliland'ı tanıması, tek taraflı ayrılıkçı fiilleri güçlendiriyor

Suudi Arabistan, İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanımasını "tek taraflı ayrılıkçı fiilleri güçlendiren adım" olarak nitelendirdi ve Somali'nin birlik ve egemenliğine desteğini açıkladı.

Suudi Arabistan: İsrail'in Somaliland'ı tanıması, tek taraflı ayrılıkçı fiilleri güçlendiriyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Somali'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek verildiği bildirildi.

İsrail ile Somaliland bölgesi arasındaki karşılıklı tanıma bildirisinin, uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı ayrılıkçı fiilleri güçlendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Somali'nin birliği aleyhinde paralel oluşumlar dayatma girişimlerinin reddedildiği vurgulandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Somaliland’ı "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland’ı tanıyan ilk ülke oldu.

Somali hükümeti ise Somaliland’ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak gördüğünü ve bölgeyle ilgili her türlü tek taraflı tanıma veya anlaşmayı egemenliğine açık saldırı olarak değerlendirdiğini daha önce defalarca dile getirmişti.

