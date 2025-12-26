Çok Bulutlu 3.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.12.2025 22:27

Arap ülkeleri, Suriye'de camiyi hedef alan terör saldırısını kınayarak "dayanışma mesajı" verdi

Arap ülkeleri, Suriye'nin Humus vilayetindeki bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısına sert tepki gösterdi.

Arap ülkeleri, Suriye'de camiyi hedef alan terör saldırısını kınayarak "dayanışma mesajı" verdi

Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Filistin, Lübnan ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) saldırıyı kınayarak Suriye ile dayanışma mesajı verdi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı şiddetle kınayarak terör ve aşırılığın her türlüsünü reddettiklerini ve ibadethanelerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Riyad yönetimi, Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları desteklediğini vurguladı.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı şiddetle kınadığını ve Suriye hükümetiyle tam dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

Bakanlık, ibadethanelerin hedef alınmasının ve sivillerin korkutulmasının kesinlikle reddedildiğini vurguladı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı şiddetle kınadığını, Suriye halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

Amman yönetimi, Suriye'nin güvenliği ve toprak bütünlüğünü hedef alan tüm terör eylemlerini reddettiklerini bildirdi.

Filistin

Filistin yönetimi, saldırıyı kınayarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan açıklamada, şiddet ve terörün her türlüsünün reddedildiği belirtildi.

Lübnan

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, yayımladığı mesajla saldırıyı kınayarak, Suriye yönetimine ve halkına taziye ve dayanışma dileklerini iletti.

Avn, Suriye'nin terörle mücadelesine destek verdiklerini kaydetti.

Körfez İşbirliği Konseyi

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de yayımladığı açıklamada, Humus'taki cami saldırısını "en sert ifadelerle" kınadıklarını belirterek, Suriye ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Medya Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "istikrardan rahatsız olan çevrelerin artık kaos döneminin sona erdiğini anlaması gerektiğini" ifade etmişti.

Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.

ETİKETLER
Suriye
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 945'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:21
Bakan Uraloğlu, Hatay'da İskenderun-Antakya Otoyolu Projesi'ndeki çalışmaları inceledi
23:58
Suudi Arabistan: İsrail'in Somaliland'ı tanıması, tek taraflı ayrılıkçı fiilleri güçlendiriyor
23:47
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde UNIFIL devriyelerinin yakınına ateş açtı
23:53
Emine Erdoğan: Filistin'i savunmak, insan kalma hakkımızı savunmaktır
23:36
Bakan Kurum: Hatay'da acıyı paylaştığımız gibi sevinci de paylaşalım
23:16
PAYCO ödeme sistemleri soruşturmasında 15 şüpheli tutuklandı
Regaip Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi
Regaip Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi
FOTO FOKUS
İletişim Başkanı Duran: Millet olarak, gösterdiğimiz dayanışma ve yeniden inşa iradesi tarihe geçti
İletişim Başkanı Duran: Millet olarak, gösterdiğimiz dayanışma ve yeniden inşa iradesi tarihe geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ