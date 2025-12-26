Çok Bulutlu 4.8ºC Ankara
Dünya
AA 26.12.2025 20:01

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 945'e yükseldi

Soykırımcıİsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte 3 artarak 70 bin 945'e yükseldi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 945'e yükseldi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte 2'si enkaz altından çıkarılan 3 Filistinlinin naaşı ile 16 yaralının hastanelere ulaştırıldığı belirtildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda, 410 sivilin yaşamını yitirdiği, 1134 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 654 kişinin cesedinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 945, yaralıların sayısının da 171 bin 211 olduğu kaydedildi.

- Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
