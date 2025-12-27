Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Lüksemburg Büyük Dükalığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakçı atandı.

Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü Yaprak Balkan, Karadağ Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Ayda Ünlü atandı.

Ayrıca karar ile birlikte, Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Plan ve Programlar Genel Müdür Yardımcılığına Serdar Altay, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Cem Fendoğlu, Devlet Yardımları Genel Müdür Yardımcılığına Volkan Öz, Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılığına Önder Demirezen ve Birinci Hukuk Müşavirliğine Zuhal Edis atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Değer Ecer ve Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Hasan Bebek atandı. Bakanlıkta açık bulunan Başmüfettişliğe ise Müfettiş Yakup Yıldırım getirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici ve 15. Bölge Müdürü Abdulkerim Kaya görevden alındı ve yerlerine 4. Bölge Müdürü olarak Murat Ayvazoğlu ve 15. Bölge Müdürü olarak Bayram Doğan atandı.

Karar ile birlikte Sağlık Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Hakan Bozkurt atandı.