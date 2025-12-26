Çok Bulutlu 3.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 26.12.2025 22:11

Burhanettin Duran: İsrail'in Somaliland kararı uluslararası hukukun açık ihlali niteliğinde

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail'in, Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığına ilişkin açıklaması, uluslararası hukukun açık ihlali niteliğindedir." açıklamasını yaptı.

Burhanettin Duran: İsrail'in Somaliland kararı uluslararası hukukun açık ihlali niteliğinde

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından İsrail'in Somaliland bölgesinin "bağımsızlığını tanıma" kararına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in, Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığına ilişkin açıklamasının, uluslararası hukukun açık ihlali niteliğinde olduğunu kaydeden Duran, "Somali'nin iç işlerine müdahale anlamına gelen bu adım, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almakta, bölgedeki hassas dengeleri daha da kırılgan hale getirmektedir. Bu tutum, bölgede barış ve istikrar çabalarına zarar veren, soykırım ve işgal gibi karanlık bir sicile sahip Netanyahu hükümetinin sorumsuz tutumlarından biridir." ifadelerine yer verdi.

Duran, uluslararası toplumun, Afrika Boynuzu'nda gerilimi tırmandıracak, güvenlik risklerini artıracak bu tür girişimlere karşı ortak bir duruş sergilemesi gerektiğine inandığını belirterek, Türkiye'nin, kardeş Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

ETİKETLER
Burhanettin Duran İsrail Somali
Sıradaki Haber
Dışişleri: Yemen Cumhuriyeti'nde son dönemde vuku bulan gelişmeler endişe verici
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:21
Bakan Uraloğlu, Hatay'da İskenderun-Antakya Otoyolu Projesi'ndeki çalışmaları inceledi
23:58
Suudi Arabistan: İsrail'in Somaliland'ı tanıması, tek taraflı ayrılıkçı fiilleri güçlendiriyor
23:47
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde UNIFIL devriyelerinin yakınına ateş açtı
23:53
Emine Erdoğan: Filistin'i savunmak, insan kalma hakkımızı savunmaktır
23:36
Bakan Kurum: Hatay'da acıyı paylaştığımız gibi sevinci de paylaşalım
23:16
PAYCO ödeme sistemleri soruşturmasında 15 şüpheli tutuklandı
Regaip Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi
Regaip Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi
FOTO FOKUS
İletişim Başkanı Duran: Millet olarak, gösterdiğimiz dayanışma ve yeniden inşa iradesi tarihe geçti
İletişim Başkanı Duran: Millet olarak, gösterdiğimiz dayanışma ve yeniden inşa iradesi tarihe geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ