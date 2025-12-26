Çok Bulutlu 3.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 26.12.2025 22:02

Dışişleri: Yemen Cumhuriyeti'nde son dönemde vuku bulan gelişmeler endişe verici

Dışişleri Bakanlığı, Yemen’de son dönemde yaşanan gelişmeleri "endişe verici" olarak nitelendirdi.

Dışişleri: Yemen Cumhuriyeti'nde son dönemde vuku bulan gelişmeler endişe verici

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yemen Cumhuriyeti’nde son dönemde vuku bulan gelişmeler endişe vericidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yaşanan tırmanma karşısında Suudi Arabistan'ın sergilediği "sağduyulu tutum" ile Yemen'de güvenlik ve istikrarın tesis edilmesi amacıyla Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından yürütülen girişimlerin takdir edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin, Yemen'in birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını, ülkede refah ve huzurun sağlanmasını amaçlayan tüm girişimleri desteklemeyi sürdüreceği mesajı verildi.

Yemen'in doğusundaki durum

Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı GGK'nın, 4 Aralık'ta ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeleri, hayati öneme sahip kentleri ve petrol sahalarını kontrol altına aldığı bildirilmişti.

GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi, 9 Aralık'ta geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetlerinin Mehra vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise GGK'ya Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerinden çekilme çağrısı yapmıştı.

Yemenli petrol şirketi PetroMasila, Hadramevt Aşiretler İttifakı'nın, şirketin Mukella kentinin doğusundaki tesislerini ele geçirmesi nedeniyle 1 Aralık'ta üretimin tamamen durduğunu açıklamıştı.

Günlük 10 bin varil üretim kapasitesine sahip PetroMasila, 75 megavat kapasiteli bir doğal gaz santralini de işletiyor.

Yemen'de 2013 yılında kurulan ve vilayet için özerklik talep eden Hadramevt Aşiretler İttifakı, GGK'ya da Yemen hükümetine de bağlı olmayan yerel güçlerden oluşuyor.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Yemen
Sıradaki Haber
Bakan Fidan, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:21
Bakan Uraloğlu, Hatay'da İskenderun-Antakya Otoyolu Projesi'ndeki çalışmaları inceledi
23:58
Suudi Arabistan: İsrail'in Somaliland'ı tanıması, tek taraflı ayrılıkçı fiilleri güçlendiriyor
23:47
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde UNIFIL devriyelerinin yakınına ateş açtı
23:53
Emine Erdoğan: Filistin'i savunmak, insan kalma hakkımızı savunmaktır
23:36
Bakan Kurum: Hatay'da acıyı paylaştığımız gibi sevinci de paylaşalım
23:16
PAYCO ödeme sistemleri soruşturmasında 15 şüpheli tutuklandı
Regaip Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi
Regaip Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi
FOTO FOKUS
İletişim Başkanı Duran: Millet olarak, gösterdiğimiz dayanışma ve yeniden inşa iradesi tarihe geçti
İletişim Başkanı Duran: Millet olarak, gösterdiğimiz dayanışma ve yeniden inşa iradesi tarihe geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ