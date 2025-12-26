Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan NSosyal hesabından, Hatay'da gerçekleştirilecek "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı programa ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"6 Şubat'ta millet olarak çok zor bir imtihanla sınandık. Azimle, sabırla, kararlılıkla çalışarak deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık. Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz. Biz, bir şeyi yapacağız dersek, Allah'ın izniyle yaparız."