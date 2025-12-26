Çok Bulutlu 4.8ºC Ankara
Gündem
AA 26.12.2025 20:18

DMM, "MHRS randevusuna gidilmediği için para cezası uygulandığı" iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "MHRS randevusuna gidilmediği veya iptal edildiği için para cezası uygulandığı" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

DMM, "MHRS randevusuna gidilmediği için para cezası uygulandığı" iddiasını yalanladı
[Fotograf: AA]

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM) NSosyal hesabından, çeşitli mecralarda yer alan söz konusu iddiaya ilişkin yapılan açıklamada, MHRS üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmenin tamamen ücretsiz olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Söz konusu iddialarda paylaşılan 'Randevu İptal Cezası Bildirimi' gibi ibareler içeren sayfalar ve bağlantılar, Sağlık Bakanlığı veya MHRS sistemlerine ait değildir. Vatandaşlarımızın işlemlerini yalnızca MHRS'nin resmi internet sitesi (http://mhrs.gov.tr) veya MHRS mobil uygulaması üzerinden yapmaları önem teşkil etmektedir. Dezenformasyon ve aldatma amacı güden söz konusu içerikler hakkında ilgili mercilerce gerekli yasal süreçler yürütülmektedir."

DMM, "MHRS randevusuna gidilmediği için para cezası uygulandığı" iddiasını yalanladı

ETİKETLER
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İletişim Başkanlığı MHRS
