Dışişleri Bakanlığı'ndan Somaliland'ı 'ülke' olarak tanıyan işgalci İsrail'e tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabından İsrail'in Somaliland Bölgesinin bağımsızlığını tanıdığına ilişkin açıklaması hakkında, "İsrail'in, Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığı yönünde yaptığı açıklama, Netanyahu hükümetinin bölgesel ve küresel düzeyde istikrarsızlık yaratmayı hedefleyen hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneğini teşkil etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Yayılmacı politikalarını sürdüren ve Filistin Devleti'nin tanınmasını engellemek için her türlü çabayı gösteren İsrail'in bu adımının Somali'nin iç işlerine açık bir müdahale niteliği taşıdığını vurgulayan Keçeli, "Somali Federal Cumhuriyeti ve Somaliland bölgesinin geleceğine ilişkin kararlar, tüm Somalililerin iradesini yansıtacak şekilde alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Keçeli ayrıca, Afrika Boynuzu’nda barış ve güvenliğe önem veren ve Somali’nin toprak bütünlüğünü kararlılıkla destekleyen Türkiye'nin Somali halkının yanında olmayı sürdüreceğini belirtti.