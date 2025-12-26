Çok Bulutlu 4.8ºC Ankara
Gündem
AA 26.12.2025 20:45

TFF, 9 hakemi PFDK'ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonunca (TFF) yürütülen bahis soruşturması kapsamında, son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapmış ve futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen 9 hakem tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

TFF, 9 hakemi PFDK'ya sevk etti
[Fotograf: TRT Haber]

TFF'den yapılan açıklamaya göre, eski Süper Lig hakemi Ali Palabıyık'ın da aralarında olduğu 2 eski klasman hakemi, 5 eski klasman yardımcı hakemi ve 1 eski il hakemi, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.

PFDK'ya sevk edilen isimler şöyle:

Ali Palabıyık (Süper Lig hakemi), Alper Oran (Klasman hakemi), Erhan Kutlu (Klasman hakemi), Ali Tuna (Klasman yardımcı hakemi), Berkay Daban (Klasman yardımcı hakemi), Halit Karacabay (Klasman yardımcı hakemi), Okan Akbal (Klasman yardımcı hakemi), Sedat Etik (Klasman yardımcı hakemi), Yusuf Bozdoğan (İl hakemi).

Bahis PFDK TFF
