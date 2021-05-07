İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Trafik Haftası kapsamında Gazi Bulvarı'nda oluşturulan uygulama noktasındaki denetlemeye katıldı.

Köşger, İzmir'in ölümlü trafik kazası sayısını en çok azaltan il konumunda olduğuna dikkat çekerek, "İzmir'de ölümlü trafik kazalarını yüzde 24 azalttık. Bu iyi bir şey. Hemşehrilerimizin kurallara daha fazla riayet etmesi durumunda trafik kazaları daha da azalacaktır" dedi.

Sosyal hareketlilik azaldı, bulaş miktarı da azaldı

Tam kapanma süreciyle kentteki vaka sayılarına ilişkin değerlendirme yapan Köşger, şu bilgileri verdi:

"İzmir'de şehir içi trafik yüzde 30 mertebesine inmiş durumda. Normal günde burada çok daha yoğun bir trafik olurdu. Pandemi, sosyal ilişkilerin, hareketin artmasıyla dikey şekilde artan bir rahatsızlık. Sosyal hareketliliği ne kadar azaltırsak ona paralel şekilde iniyor aşağıya. Biz rakamlardan da görüyoruz, sosyal hareketlilik azaldı, bulaş miktarı da azaldı. Tam kapanma sürecine başlamadan önceki rakamlara göre şu anda yarının da altına inmiş durumdayız. Bayram sonuna kadar, geçtiğimiz yıl haziran ayı mertebesine indirmek hedefindeyiz. O dönemde çok iyi bir nokta yakalanmıştı. O civara geleceğini tahmin ediyoruz."

"Çok iyi durumda olan illerden biriyiz"

Köşger, İzmir'in vaka sayısı düşüşünde kaçıncı sırada olduğunu bilmediğini söyleyerek, "Birinci değiliz ama çok iyi durumdayız. 3 büyükşehir arasında da 30 büyükşehir arasında da çok iyi durumda olan illerden biriyiz" dedi.

İzmir'de hastane dolulukları anlamında sorun olmadığını da vurgulayan Köşger, "Normal tıbbi tedavileri devam ettiriyoruz. Pandemi nedeniyle yoğun bakımlarda diğer hastalıklarda bir kısıtlamaya gitmedik" dedi.