Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 18:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Minibüs ile polis motosikleti çarpıştı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Trabzon Akçaabat'ta bir minibüs, polis motosikletiyle çarpıştı. Polis memuru yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu Söğütlü geçişinde, Ömer Y. yönetimindeki minibüs ile karşı yönden gelen Ali Şen'in kullandığı polis motosikleti çarpıştı.
Kazada yaralanan polis memuru Ali Şen, Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay yerine gelen Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, kazaya ilişkin ilgililerden bilgi aldı.
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