İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4 tekneye balık istifi bindirildiler, Ege Denizi'nde facia ile sonuçlanabilecek bir yolculuğa sürüklendiler.

Neyse ki Sahil Güvenlik ekipleri onları fark etti. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu göçmenler kurtarıldı.

Eğer onlar güvenlik güçleri tarafından kurtarılmasaydı belki de Yunanistan tarafından ölüme itileceklerdi.

Afganistan uyruklu çocuktan Avrupa'ya tepki

Kurtarılan hamile bir göçmen kadın da hastaneye sevk edildi. Kurtarılanlar arasında yer alan Afganistan uyruklu çocuğun sözleri ise yürek burktu.

"Bizi insan olarak görmüyorlar"

"İnsanlık adına sesleniyorum. Ben bir insanım. Adım Ferit. Afganistan'dan geliyorum. Ben Birleşmiş Milletler'den, Uluslararası Göç Örgütü'nden, Avrupa'dan insanlık adına bizimle Ukraynalılar arasında bir fark gözetmemelerini istiyorum. Avrupa Ukraynalıları kabul ediyor ama bizi etmiyor. Çünkü bizi insan olarak görmüyorlar. İki insan arasında fark yoktur. Biz de insan gibi yaşamak istiyoruz"

Operasyonda 7 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Haber: Fatih Sabuncu

Kamera: Altan Ayhan