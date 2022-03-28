Düzensiz göçmenden Avrupa'ya sitem: Biz de insan gibi yaşamak istiyoruz
Düzensiz göçmenlerin imdadına yine Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında durdurulan 4 teknedeki 800 düzensiz göçmen kurtarıldı. Afganistan uyruklu bir çocuğun BM ve ve Avrupa'ya sitemi ise yürek burktu.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4 tekneye balık istifi bindirildiler, Ege Denizi'nde facia ile sonuçlanabilecek bir yolculuğa sürüklendiler.
Neyse ki Sahil Güvenlik ekipleri onları fark etti. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu göçmenler kurtarıldı.
Eğer onlar güvenlik güçleri tarafından kurtarılmasaydı belki de Yunanistan tarafından ölüme itileceklerdi.
Afganistan uyruklu çocuktan Avrupa'ya tepki
Kurtarılan hamile bir göçmen kadın da hastaneye sevk edildi. Kurtarılanlar arasında yer alan Afganistan uyruklu çocuğun sözleri ise yürek burktu.
"Bizi insan olarak görmüyorlar"
"İnsanlık adına sesleniyorum. Ben bir insanım. Adım Ferit. Afganistan'dan geliyorum. Ben Birleşmiş Milletler'den, Uluslararası Göç Örgütü'nden, Avrupa'dan insanlık adına bizimle Ukraynalılar arasında bir fark gözetmemelerini istiyorum. Avrupa Ukraynalıları kabul ediyor ama bizi etmiyor. Çünkü bizi insan olarak görmüyorlar. İki insan arasında fark yoktur. Biz de insan gibi yaşamak istiyoruz"
Operasyonda 7 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.
Haber: Fatih Sabuncu
Kamera: Altan Ayhan