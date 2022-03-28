Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cezaevi inşaatından su vanası çalan şüpheliler yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde cezaevi inşaatından su vanalarını çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Karakolu ekipleri, Ilıca Mahallesi'nde bulunan cezaevi inşaatından yaklaşık 5 bin lira değerindeki 100 su vanasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, vanaları E.S, S.S. ve S.S'nin çaldığını belirledi.
Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalandı, bulunan su vanaları ise inşaat firmasına teslim edildi.
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