Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürbulak'ta 622 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 622 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.
Bakan Muş, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Muş, "Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, yakın zamanda 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdiğimiz Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bugün de 622 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Üst üste başarılı operasyonlar yapan Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Mehmet Muş Uyuşturucu
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