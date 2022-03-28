Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyir halindeki kamyonet yandı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Özalp ilçesinde kamyonet seyir halindeyken alev alarak kullanılamaz hale geldi.
Rıfat Akyüz idaresindeki kamyonet, Van-Özalp kara yolunun Erçek Gölü yakınlarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Motor kısmında başlayan alevi fark ederek araçtan inen Akyüz, çevredekilerin yardımıyla yangını söndürmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Tuşba İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Araç, kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Van
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