Türkiye'de bal üretiminde önemli bir yere sahip Adana’nın Kozan ilçesinde 25 yıldır arıcılık yapan Ali Çelik'e ait 500 kovan arı, 3 gün içinde öldü.

Arı ölümleri üzerine Çelik, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinden konunun araştırılmasını talep etti.

Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, ölümlerin yaşandığı kovanlardan numune alarak inceleme başlattı.

"Arılarımın zehir aldığını düşünüyorum"

Arıların mısır ekiminin tamamlanmasının ardından öldüğünü kaydeden Çelik, "Ekimlerin tamamlanmasının ardından arılarımın zehir aldığını düşünüyorum. Bizim masraflarımız, emeklerimizin nasıl karşılanacağını bilmiyoruz. Çaresiz durumdayız. Bütün arıcı arkadaşlarımdan tek tek damızlık toplayıp arıcılığa devam etmeye çalışacağım. Bizim ek bir gelirimiz ya da iş yerimiz de yok. Şu anda iki tane uçan arı kaldı. Mısırlar büyümeye başladı, bizim arı ölümlerimiz arttı. Daha önce de Şanlıurfa’da 1000 kovan arım ölmüştü" dedi.

Arıcılık yapan Zekeriya Akduman ise ilçede her yıl arı ölümleri gerçekleştiğini kayderek, "Türkiyede arılar ciddi şekilde zarar görüyor, bir arıcı olarak vicdanım sızlıyor. Arılar yasaklı ilaçlardan dolayı ölüyor" açıklamasını yaptı.