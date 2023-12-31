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Türkiye
DHA 31.12.2023 09:16

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kaza, saat 21.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi.

Alaşehir’den Yeşilyurt Mahallesi’ne giden B.A yönetimindeki şehiriçi minibüsü ile karşı yönden gelen N. A yönetimindeki otomobil Yeşilyurt köprüsünde çarpıştı.

Meydana gelen kazada, çarpışmanın etkisiyle otomobil 4 metre yükseklikten şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, minibüste ve otomobilde bulunan yaralılara müdahale etti. Yaralılar, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan otomobil sürücüsü N.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, 4 kişinin ise durumun iyi olduğu bildirildi.

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