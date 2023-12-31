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Türkiye
AA 31.12.2023 07:50

İstanbul'da aranan 18 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, farklı suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da aranan 18 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün saat 10.00-13.00'te kent genelindeki 183 noktada yapılan uygulamanın birinci aşamasına 858 personel katıldı.

İkinci aşamada ise 878 personelin katılımıyla saat 15.00-18.00 saatleri arasında park ve bahçelerde vatandaşları rahatsız eden şahıslara yönelik, üçüncü aşamada da 20.00-22.00 saatleri arasında metruk bina ve çevrelerinde yapılan uygulamayla sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, toplam 13 bin 778 kişiye genel bilgi taraması yapıldı, farklı suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı.

Uygulama sırasında yapılan aramalarda 1 ve 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denetimlerde, 3 bin 572 araç kontrol edildi, bunların 100'üne işlem yapıldı, 18 araç trafikten men edildi. 552 bin 477 lira para cezası uygulandı.

Halka açık 98 yerin denetlendiği uygulamada, 63 metruk yapı kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Uygulamada 9 şahsa dilencilik yapmaktan işlem yapılarak 5 bin 553 lira ceza kesildi.

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