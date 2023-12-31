Kırmızı ışıkta geçen cip, yol temizleme aracına çarptı: 2 ölü

Esenyurt Atatürk Mahallesi Avrupa Otoyolu Hadımköy Hadımköy Gişeleri yönünde seyir halinde olan cip, kırmızı ışıkta durmayarak, karşı şeride geçen İSTAÇ’a ait mekanik süpürme aracına yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle mekanik süpürme aracının kupası düşerken, cipte bulunan 2 kişi ise araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri çarpmanın etkisiyle cipte sıkışan iki kişiye müdahale ederken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cipteki 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cipte bulunan bir kişi ve İSTAÇ şoförü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan İSTAÇ şoförünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, cipten yaralı olarak çıkan kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, belediye ekipleri yol üzerinde temizlik çalışması yaptı.

Kazada hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni ambulansla Adli Tıp Kurumu Morguna Kaldırıldı.

Kaza sonrası cip ve mekanik temizleme aracı kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.