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Türkiye
İHA 31.12.2023 04:21

Burdur’da kombi alev aldı: 3 kişi kurtarıldı

Burdur’da 3 kişinin yaşadığı evde kombi bir anda alev aldı. Evdekiler ekipler tarafından kurtarıldı, yangın kısa sürede söndürüldü.

Burdur’da kombi alev aldı: 3 kişi kurtarıldı

Olay, 01.25 sıralarında Burdur merkez Burç Mahallesi Nazifbey Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

2'si engelli, 1'i çocuk 3 kişinin bulunduğu dairede bilinmeyen bir sebeple kombi bir anda alev aldı.

Ev sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa zamanda söndürdü.

Evde bulunan 2 engelli vatandaş ve 1 çocuk ekipler tarafından evden çıkarılarak kontrol amaçlı olarak ambulans içerisinde ayakta tedavi edildi. Meydana gelen olayda evde küçük çaplı hasar oluştu. 

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