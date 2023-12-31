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Türkiye
AA 31.12.2023 02:41

İzmir açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı, 39 göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında geri itilen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı, Dikili ilçesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı, 39 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 42 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botta ise 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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İzmir Düzensiz Göçmenler
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