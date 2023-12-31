Sultangazi’de silahlı çatışma: 1’i ağır 2 yaralı

Zübeyde Hanım Mahallesi 1293. Sokak'ta ilerleyen 2 araçta bulunan kişiler arasında, uzun namlulu otomatik tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavga çıktı.

Kavga sırasında 75. Yıl Heykel Parkı yakınlarında ailesiyle seyir halinde olan 15 yaşındaki Büşra Polat, başına isabet eden kurşunla yaralandı.

Mustafa Kemal Balıkçı adlı kişi de kalçasından vuruldu.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kendi imkanlarıyla Gaziosmanpaşa Taksim Araştırma Hastanesi'ne giden ve emniyette 10 suç kaydı bulunduğu anlaşılan Balıkçı'nın ise tedavi olmadan hastaneden ayrıldığı kaydedildi.