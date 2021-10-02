Bahçecik Mahallesi'ndeki Hüsnü Mustafa Özyeğin Anadolu Lisesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci, 24 Eylül'de okulun yanındaki eski mezarlıkta bebek ağlaması duymuş, sese doğru yönelen öğrenciler, toprağa yarı gömülü buldukları bebeği çıkararak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti.

Birkaç günlük olduğu tahmin edilen bebek, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

2 kişi tutuklandı

Bebeğin annesi Gülçin E. ile anneannesi Ülkü E. tutuklanmıştı.

Adıyaman Kadın ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan bebeğin tedavisi tamamlandı.

Bebek taburcu edildi

Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Selahattin Akar, bebeğin 7 günlük tedavisinin ardından taburcu edildiğini söyledi.

Bebeğe hastane personeli tarafından yoğun ilgi gösterildiğini anlatan Akar, "Bugün tedavisi tamamlanan bebeğimizi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim ediyoruz, inşallah taburculuk sonrası bazı tedavisi olacak bebeğimizi kontrollere çağıracağız, inşallah bu defa sağlıklı bir şekilde emin ellerde büyüyecektir. Bebeğimiz ilk geldiğinde soğuğa maruz kalma yani hipotermi dediğimiz sorunları vardı. Sarılığı ortaya çıkmıştı onunla da ilgili tedavilerimiz oldu. Sırt bölgesinde basıya maruz kalmış bir morluğu vardı. Bunların tedavileri uygulandı. Yoğun bir tıbbi tedavinin ardından bebeğimiz taburcu edildi" dedi.