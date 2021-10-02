Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kaçakçılara operasyon: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonlarında, 1012 litre sahte içki ve 23 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiğini ve kaçak akaryakıt bulunduğunu belirlediği 2 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, 1012 litre sahte içki ve 23 bin litre kaçak akaryakıt bulundu.
Polis ekipleri, adreslerdeki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Adana Kaçak İçki Kaçakçılık
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