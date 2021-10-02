Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normalleri civarında
[Fotoğraf: AA]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı bulutlu, kuzey kesimlerde ise yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Gece en düşük sıcaklık, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 4, Kars'ta 5, Erzincan'da 8, Tunceli'de 9, Iğdır'da 13 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 28, Iğdır'da 25, Ağrı ve Erzincan'da 22, Erzurum'da 20, Ardahan'da 17 ve Kars'ta 15 derece olması bekleniyor.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
Son Haberler
- 10:31
- 10:25
- 10:21
- 10:17
- 09:51
Sıradaki Haber
Eşinin kabrinin yanındaki mezar yerini KDK sayesinde alabildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz