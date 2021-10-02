Menderes Bulvarı üzerinde Denizli’den İzmir istikametine doğru seyir halinde olan 19 yaşındaki Onurcan Kılınç idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Olay yerine giden itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık görevlileri yaralı olan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ardından araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.