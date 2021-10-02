Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 09:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Denizli’de sürcüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine hızla çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü, ekipler tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Menderes Bulvarı üzerinde Denizli’den İzmir istikametine doğru seyir halinde olan 19 yaşındaki Onurcan Kılınç idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı
Olay yerine giden itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık görevlileri yaralı olan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ardından araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Denizli Trafik Kazası
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