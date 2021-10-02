Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 08:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kalamış açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
[Fotoğraf: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü]
Kalamış açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kalamış açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu teknenin kurtarıldığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kalamış açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Kalamış Marina'ya emniyetle yanaştırıldı."
Etiketler: Sosyal Medya
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